Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 3 550 случаев коронавируса. Согласно официальным данным, с начала пандемии в регионе зафиксировано 320 045 заболевших.Госпитализировано 220 пациентов с коронавирусом. В связи с выздоровлением выписали 997 человек. Всего вылечились уже 210 197 свердловчан.Зафиксировано семь летальных исходов. Общее число случаев смерти больных COVID-19 в Свердловской области – 10 204.