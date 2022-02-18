В Свердловской области подтвердили 3 550 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердили 3 550 случаев коронавируса. Согласно официальным данным, с начала пандемии в регионе зафиксировано 320 045 заболевших.
Госпитализировано 220 пациентов с коронавирусом. В связи с выздоровлением выписали 997 человек. Всего вылечились уже 210 197 свердловчан.
Зафиксировано семь летальных исходов. Общее число случаев смерти больных COVID-19 в Свердловской области – 10 204.
Госпитализировано 220 пациентов с коронавирусом. В связи с выздоровлением выписали 997 человек. Всего вылечились уже 210 197 свердловчан.
Зафиксировано семь летальных исходов. Общее число случаев смерти больных COVID-19 в Свердловской области – 10 204.
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В Свердловской области выявили еще 4 844 случая COVID-19
15 февраля 2022
15 февраля 2022