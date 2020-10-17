В Свердловской области нашли пропавшего больше недели назад 18-летнего парня
Общество
В Новоуральске нашли 18-летнего Заваразу Максима, пропавшего 7 октября, об этом рассказали в пресс-службе полиции Новоуральска.
«В ходе проведения поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками полиции Новоуральска, Максим нашелся. Он жив и здоров, противоправных действий в отношении него не совершалось. Как оказалось, молодой человек решил покататься, посмотреть «мир». Установлено, что за это время он побывал в разных городах (Н.Тагил, Невьянск, Екатеринбург, Москва, Челябинск и Уфа). Он пересаживался с поезда на поезд и наконец, его удалось снять с поезда в Екатеринбурге», - рассказали в МВД.
«В ходе проведения поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками полиции Новоуральска, Максим нашелся. Он жив и здоров, противоправных действий в отношении него не совершалось. Как оказалось, молодой человек решил покататься, посмотреть «мир». Установлено, что за это время он побывал в разных городах (Н.Тагил, Невьянск, Екатеринбург, Москва, Челябинск и Уфа). Он пересаживался с поезда на поезд и наконец, его удалось снять с поезда в Екатеринбурге», - рассказали в МВД.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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