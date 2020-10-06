В Новоуральске пропал 18-летний парень

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Новоуральске пропал 18-летний Максим Михайлович Заварза. Его местонахождение неизвестно с 28 сентября.Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка.На момент пропажи он был одет в черно-синюю куртку, сиреневую футболку, синие джинсы, черные кроссовки и кепку. С собой у молодого человека была сумка через плечо.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Максима Заварза, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.