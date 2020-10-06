В Новоуральске пропал 18-летний парень
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Новоуральске пропал 18-летний Максим Михайлович Заварза. Его местонахождение неизвестно с 28 сентября.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в черно-синюю куртку, сиреневую футболку, синие джинсы, черные кроссовки и кепку. С собой у молодого человека была сумка через плечо.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Максима Заварза, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в черно-синюю куртку, сиреневую футболку, синие джинсы, черные кроссовки и кепку. С собой у молодого человека была сумка через плечо.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Максима Заварза, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В Красноуральске пропал мужчина с татуировкой
06 октября 2020
06 октября 2020
В Свердловской области пропал 31-летний мужчина
30 сентября 2020
30 сентября 2020
В Каменске-Уральском пропала 60-летняя женщина
29 сентября 2020
29 сентября 2020
Екатеринбуржец обратился к юристам за помощью, но получил судебный иск
Он утверждает, что в суд против него представили поддельные документы
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
14:18 Иск к администрации Высокинского по нарушениям при благоустройстве парка XXII Партсъезда перенесли на 23 октября
16:01 Пассажиров общественного транспорта Перми дважды в неделю будут проверять на соблюдение масочного режима
14:18 Иск к администрации Высокинского по нарушениям при благоустройстве парка XXII Партсъезда перенесли на 23 октября
12:39 Благодаря нацпроекту школьники Прикамья смогут осваивать предпринимательские навыки с помощью чат-бота
15:12
2/10Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
19:28
29/09Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
19:30
28/09«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе