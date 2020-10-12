В Свердловской области количество смертей увеличилось на 3 тысячи
Общество
Фото: politeka.net
В Свердловской области в третьем квартале умерло на 3 117 человек больше, чем за аналогичные периоды прошлых лет. Соответствующую статистику опубликовал областной ЗАГС.
Так, за третий квартал 2020 года зарегистрировано 17 230 смертей. Стоит отметить, что эта цифра также превышает статистику смертности за первый и второй квартал текущего года.
За третий квартал 2019 года в области зарегистрировали 14114 смертей, 2018 года — 13 435, 2017 года — 13 873, 2016 года— 14 973, 2015 года — 14 884 смерти.
Так, за третий квартал 2020 года зарегистрировано 17 230 смертей. Стоит отметить, что эта цифра также превышает статистику смертности за первый и второй квартал текущего года.
За третий квартал 2019 года в области зарегистрировали 14114 смертей, 2018 года — 13 435, 2017 года — 13 873, 2016 года— 14 973, 2015 года — 14 884 смерти.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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