Отец изнуренной голодом малышки из Карпинска избивал и насиловал ее мать
Общество
Фото: скриншот трансляции
Отец полугодовалой Полины из Карпинска, которую 37-летняя мать держала в шкафу и морила голодом, Андрей Зыков в эфире программы «На самом деле» заявил, что он не знал, что это его дочка. Также выяснилось, что он избивал и насиловал супругу.
Как рассказал Зыков, с Юлией – матерью Полины и еще двух детей – они поженились в 2007 году, однако через 12 лет он начал изменять жене. С помощью полиграфа выяснилось, что он также регулярно бил супругу, у нее оставались синяки и кровоподтеки. Зыков пояснил, что они вместе выпивали и жена «лезла под кожу».
Мужчина рассказал, что не знал о беременности Юлии, потому что в прошлом году их отношения сильно испортились и они почти не виделись. В эфире «На самом деле» он заявил, что, когда увидел Полину, был уверен, что это не его дочка.
Мать 37-летней Юлии утверждает, что Зыков изнасиловал ее дочь, в результате чего и родилась Полина. Полиграф программы подтвердил эти слова. Врачи и общественники, участвовавшие в эфире, считают, что Юлия не хотела воспитывать дочь из мести Андрею и обиды на его измены.
Кроме того, Зыков рассказал, что его сестра приходила к Юлии по выходным и нянчилась с девочкой, пока мать была на работе. Сестра говорила Андрею, что Полина здорова.
В эфире также выяснилось, что Зыкова привлекали к ответственности за избиение Юлии. Однако супруга не стала обращаться в полицию, а о происходящим рассказывала только родителям.
Напомним, что у полугодовалой Полины зафиксировали дистрофию третьей степени. На вертолете ее доставили в Екатеринбург – в реанимацию ОДКБ №1. Сейчас девочка уже ест, спит, играет с игрушками. Малышку перевели в обычную палату.
Как рассказал Зыков, с Юлией – матерью Полины и еще двух детей – они поженились в 2007 году, однако через 12 лет он начал изменять жене. С помощью полиграфа выяснилось, что он также регулярно бил супругу, у нее оставались синяки и кровоподтеки. Зыков пояснил, что они вместе выпивали и жена «лезла под кожу».
Мужчина рассказал, что не знал о беременности Юлии, потому что в прошлом году их отношения сильно испортились и они почти не виделись. В эфире «На самом деле» он заявил, что, когда увидел Полину, был уверен, что это не его дочка.
Мать 37-летней Юлии утверждает, что Зыков изнасиловал ее дочь, в результате чего и родилась Полина. Полиграф программы подтвердил эти слова. Врачи и общественники, участвовавшие в эфире, считают, что Юлия не хотела воспитывать дочь из мести Андрею и обиды на его измены.
Кроме того, Зыков рассказал, что его сестра приходила к Юлии по выходным и нянчилась с девочкой, пока мать была на работе. Сестра говорила Андрею, что Полина здорова.
В эфире также выяснилось, что Зыкова привлекали к ответственности за избиение Юлии. Однако супруга не стала обращаться в полицию, а о происходящим рассказывала только родителям.
Напомним, что у полугодовалой Полины зафиксировали дистрофию третьей степени. На вертолете ее доставили в Екатеринбург – в реанимацию ОДКБ №1. Сейчас девочка уже ест, спит, играет с игрушками. Малышку перевели в обычную палату.