Малышка из Карпинска, которую мать заморила голодом, начала есть и играть

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Новорожденная девочка из Карпинска, которую мать с рождения держала в шкафу, ест, спит и играет игрушками, сообщил представитель областного минздрава Константин Шестаков.Ранее сообщалось, что у малышки дистрофия третьей степени — ее вес 3100 кг. Ее планировали кормить через вену, но девочка начала сама принимать пищу. Сейчас девочка находится в ОДКБ №1, и ее жизни ничего не угрожает.Напомним, что изнуренную голодом малышку сразу после обнаружения доставили в Карпинскую горбольницу, а потом перенаправили в Краснотурьинскую больницу. Оттуда новорожденную отправили вертолетом в детскую областную больницу № 1.На мать, изнурившую малышку, завели уголовное дело по двум статьям УК РФ.