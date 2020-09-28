Куйвашев ужесточил ограничения, введенные из-за коронавируса
Общество
Сегодня, 5 октября, в указ губернатора Свердловской области добавлены изменения. В частности, в регионе усилили масочный режим и продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Документ вступает в силу с 6 октября.
Так, согласно указу №534:
- запрещена работа в выходные дни детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах и комплексах;
- закрываются фан-зоны и танцполы при проведении концертов. При этом сохраняется требование о 50-процентном ограничении по числу посетителей театрально-концертных организаций;
- не допускается посещение жителями общественных мест, являющихся закрытыми пространствами или помещениями, в том числе общественного транспорта без защитных масок.
- на собственников помещений, предназначенных для продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, налагается обязанность не допускать посетителей без защитных масок;
- режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлён до 12 октября;
- работодателям рекомендовано обеспечить перевод на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников. Минимум сотрудников, необходимый для обеспечения функционирования, предстоит определить госорганам и органам местного самоуправления;
- областным министерствам и ведомствам предстоит довести до организаций и предприятий из курируемых отраслей санитарно-эпидемиологические требования и контролировать их выполнение;
- ГУ МВД по Свердловской области рекомендовано организовать контроль за исполнением указа в муниципалитетах.
Напомним, что сегодня стало известно о 175 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 29 987 заболевших COVID-19.
Так, согласно указу №534:
- запрещена работа в выходные дни детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах и комплексах;
- закрываются фан-зоны и танцполы при проведении концертов. При этом сохраняется требование о 50-процентном ограничении по числу посетителей театрально-концертных организаций;
- не допускается посещение жителями общественных мест, являющихся закрытыми пространствами или помещениями, в том числе общественного транспорта без защитных масок.
- на собственников помещений, предназначенных для продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, налагается обязанность не допускать посетителей без защитных масок;
- режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлён до 12 октября;
- работодателям рекомендовано обеспечить перевод на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников. Минимум сотрудников, необходимый для обеспечения функционирования, предстоит определить госорганам и органам местного самоуправления;
- областным министерствам и ведомствам предстоит довести до организаций и предприятий из курируемых отраслей санитарно-эпидемиологические требования и контролировать их выполнение;
- ГУ МВД по Свердловской области рекомендовано организовать контроль за исполнением указа в муниципалитетах.
Напомним, что сегодня стало известно о 175 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 29 987 заболевших COVID-19.
В Свердловской области продлили режим самоизоляции
28 сентября 2020
28 сентября 2020