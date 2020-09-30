175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
Общество
Фото: yandex.ru/images
В Свердловской области за сутки выявили 175 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 29 987 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+85), Асбеста, Ачитского и Артинского городских округов, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Карпинска, Кушвы, Качканара, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска.
Состояние 127 госпитализированных оценивается как тяжелое, 100 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ. 599 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 106 человек. Всего врачи вылечили уже 22 270 пациентов.
Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 615.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+85), Асбеста, Ачитского и Артинского городских округов, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Карпинска, Кушвы, Качканара, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска.
Состояние 127 госпитализированных оценивается как тяжелое, 100 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ. 599 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 106 человек. Всего врачи вылечили уже 22 270 пациентов.
Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 615.
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