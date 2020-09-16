Коечный фонд для больных COVID-19 в Свердловской области сокращается
Общество
Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru
На Среднем Урале сократили коечный фонд, выделенный для пациентов с COVID-19. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлова подписал соответствующее постановление.
В штатный режим переведут 437 инфекционных коек в екатеринбургской ГКБ №14. Всего в регионе останется 4 509 мест для пациентов с коронавирусом.
Напомним, что сегодня стало известно о 125 новых случаях коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 28 168 больных COVID-19.
В штатный режим переведут 437 инфекционных коек в екатеринбургской ГКБ №14. Всего в регионе останется 4 509 мест для пациентов с коронавирусом.
Напомним, что сегодня стало известно о 125 новых случаях коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 28 168 больных COVID-19.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
16 сентября 2020
16 сентября 2020
Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
18 сентября 2020
18 сентября 2020
Число больных COVID-19 в Свердловской области превысило 28 тысяч
22 сентября 2020
22 сентября 2020
На Среднем Урале коронавирусом заболело еще 129 человек
14 сентября 2020
14 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
18:36 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
18:36 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
12:35
20/09Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
20:01
18/09Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах
12:34
18/09Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
19:41
16/09Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга