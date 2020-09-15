На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
Происшествия
Фото: detki.co.il
В Свердловской области за сутки выявили 125 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 28 168 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+65), Ачитского городского округа, Асбеста, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Слободо-Туринского района, Тугулымского городского округа.
Состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 – на аппаратах ИВЛ. 401 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 63 человека. Всего свердловские врачи вылечили уже 21 324 пациента.
Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 580.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+65), Ачитского городского округа, Асбеста, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Слободо-Туринского района, Тугулымского городского округа.
Состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 – на аппаратах ИВЛ. 401 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 63 человека. Всего свердловские врачи вылечили уже 21 324 пациента.
Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 580.
Еще 124 свердловчанина заболели коронавирусом
15 сентября 2020
15 сентября 2020
На Среднем Урале коронавирусом заболело еще 129 человек
14 сентября 2020
14 сентября 2020
Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
18 сентября 2020
18 сентября 2020
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
16 сентября 2020
16 сентября 2020