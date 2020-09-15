На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 125 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 28 168 случаев COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+65), Ачитского городского округа, Асбеста, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Слободо-Туринского района, Тугулымского городского округа.Состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 – на аппаратах ИВЛ. 401 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано 63 человека. Всего свердловские врачи вылечили уже 21 324 пациента.Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 580.