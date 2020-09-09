Схиимонах Сергий прокомментировал решение суда об отлучении от церкви
Общество
Фото: скриншот видеообращения
Схиимонах Сергий прокомментировал решение церковного суда об отлучении от церкви. Новое обращение опубликовано на странице «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
«Антихрист придет с лицом Путина, - заявил Сергий. - Напоминаю Путину, лжепатриарху Кириллу и всему сатанистскому сборищу: рано радуетесь, палка о двух концах. Будет суд божий, и все изменники и предатели Родины будут казнены».
Также Сергий заявил, что покидать Среднеуральский женский монастырь не собирается.
«Антихрист придет с лицом Путина, - заявил Сергий. - Напоминаю Путину, лжепатриарху Кириллу и всему сатанистскому сборищу: рано радуетесь, палка о двух концах. Будет суд божий, и все изменники и предатели Родины будут казнены».
Также Сергий заявил, что покидать Среднеуральский женский монастырь не собирается.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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