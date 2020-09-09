Схимонах Сергий отлучен от церкви

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение отлучить опального схимонаха Сергия от церкви.«Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить», – заявил журналистам председатель суда Николай Малета.Поводом для отлучения схимонаха от церкви стало то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения.Добавим, что окончательно решение об отлучении должен утвердить патриарх Кирилл.