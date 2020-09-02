В Екатеринбурге реконструируют здание-флигель XIX века

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Государственная историко-культурная экспертиза согласовала проект реставрации двухэтажного здания «Флигель», расположенного по адресу Декабристов, 87, литер П. Этот объект является частью комплекса зданий Ново-Тихвинского женского монастыря.«Флигель» входит в список объектов культурного наследия регионального значения.«Установлено, что предполагаемые к проведению виды работ влияют на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности памятника истории и культуры. Проектная документация предусматривает решение по усилению внутренних несущих стен и основания под восстанавливаемый портик на южном фасаде здания, что обеспечивает надежность и безопасность объекта культурного наследия. Работы по реконструкции стропильной системы с восстановлением звонницы, восстановление портика на южном фасаде здания воссоздают исторический архитектурный облик здания», — отмечается в экспертном заключении.Согласно проекту, специалисты должны будут реконструировать кровлю здания, а также восстановить портик с южной стороны здания и звонницу. Кроме того, предполагается утеплить чердачные перекрытия, установить на кровле систему снегозадержания и оформить приточные и вытяжные каналы в виде дымовых труб с дымниками в стилистике здания.