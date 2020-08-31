Продлевается режим самоизоляции для пожилых свердловчан
Общество
Фото: u-f.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для групп риска еще на неделю.
Согласно подписанному указу, режим самоизоляции сохраняется для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 14 сентября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, что сегодня стало известно о 125 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 26 163 случая COVID-19.
Согласно подписанному указу, режим самоизоляции сохраняется для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 14 сентября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, что сегодня стало известно о 125 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 26 163 случая COVID-19.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В Свердловской области продлен режим самоизоляции
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