На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 125 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили еще 125 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 26 163 случая COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+63), Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Ивделя, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Тавдинского городского округа.Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 74 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. 417 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписан еще 61 человек. Уральские врачи вылечили уже 20 364 пациента.За сутки зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 479.