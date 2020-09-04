Часть школьников в Екатеринбурге отстранят от занятий
Общество
Фото: yugopolis.ru
С 7 сентября до занятий в школах и детских садах не будут допускать детей, родители которых не сдали тест на коронавирус после возвращения из-за границы. Об этом на брифинге по итогам заседания оперштаба заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.
«С понедельника мы не допустим к занятиям в школьные и дошкольные образовательные учреждения детей из семей, в которых кто-то из родственников прибыл из-за границы и должен был пройти тестирование на коронавирус в течение 3 дней, но не прошёл. Детей из этих семей мы будем вынуждены от занятий отстранить», – сказал Павел Креков.
Добавим, что ранее «Вечерние ведомости» писали о том, что иностранным студентам университетов и техникумов Свердловской области порекомендовали не возвращаться на Урал до конца года.
«С понедельника мы не допустим к занятиям в школьные и дошкольные образовательные учреждения детей из семей, в которых кто-то из родственников прибыл из-за границы и должен был пройти тестирование на коронавирус в течение 3 дней, но не прошёл. Детей из этих семей мы будем вынуждены от занятий отстранить», – сказал Павел Креков.
Добавим, что ранее «Вечерние ведомости» писали о том, что иностранным студентам университетов и техникумов Свердловской области порекомендовали не возвращаться на Урал до конца года.
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