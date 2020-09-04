Иностранным студентам рекомендуют пока не приезжать в Екатеринбург
Общество
Иностранным студентам университетов и техникумов Свердловской области порекомендовали пока не возвращаться на Урал. Об этом в ходе брифинга заявил вице-губернатор Павел Креков.
– Иностранным студентам рекомендовано остаться на дистанционном обучении, если они не приехали в Екатеринбург, и не приезжать сюда до конца текущего года. Я надеюсь, что они нас правильно поймут, – сообщил Креков.
По данным вице-губернатора, заселение в общежития тех студентов, что уже приехали в столицу Урала, проходит в штатном режиме.
Напомним, что ранее в общежитии № 8 УрФУ в Екатеринбурге выявили случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила пресс-служба вуза.
– Иностранным студентам рекомендовано остаться на дистанционном обучении, если они не приехали в Екатеринбург, и не приезжать сюда до конца текущего года. Я надеюсь, что они нас правильно поймут, – сообщил Креков.
По данным вице-губернатора, заселение в общежития тех студентов, что уже приехали в столицу Урала, проходит в штатном режиме.
Напомним, что ранее в общежитии № 8 УрФУ в Екатеринбурге выявили случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила пресс-служба вуза.
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