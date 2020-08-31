Пожар в цехе «СМАК» в Екатеринбурге не повлияет на обеспечение хлебом
Общество
Фото: Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге хлебокомбинат «СМАК» должен вновь заработать в ближайшее время. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства региона.
На предприятии в результате пожара, произошедшего сегодня утром, частично пострадал цех хлебобулочных изделий и мелкоштучного товара. По оценке руководства хлебозавода, часть производства запустят в ближайшее время.
В министерстве сельского хозяйства рассчитывают, что временная остановка части производства не повлияет на обеспечение хлебом соцучреждений и магазинов столицы Урала и Свердловской области.
Напомним, что сегодня утро в Екатеринбурге в цехе на улице Свердлова, 8 начался пожар, в результате которого частично обрушилась кровля здания.
На предприятии в результате пожара, произошедшего сегодня утром, частично пострадал цех хлебобулочных изделий и мелкоштучного товара. По оценке руководства хлебозавода, часть производства запустят в ближайшее время.
В министерстве сельского хозяйства рассчитывают, что временная остановка части производства не повлияет на обеспечение хлебом соцучреждений и магазинов столицы Урала и Свердловской области.
Напомним, что сегодня утро в Екатеринбурге в цехе на улице Свердлова, 8 начался пожар, в результате которого частично обрушилась кровля здания.
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