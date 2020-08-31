В Екатеринбурге загорелся хлебокомбинат «СМАК»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Свердлова, 8 загорелся хлебомакаронный комбинат «СМАК». Сообщение о пожаре поступило в 08:57.Как рассказали в МЧС по Свердловской области, по предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха. Есть угроза перехода огня на кровлю.Сейчас на месте возгорания работают 46 спасателей и 14 единиц техники, принимаются меры к локализации огня. Отметим, что информации о пострадавших не поступало.