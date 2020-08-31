В Екатеринбурге загорелся хлебокомбинат «СМАК»
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Свердлова, 8 загорелся хлебомакаронный комбинат «СМАК». Сообщение о пожаре поступило в 08:57.
Как рассказали в МЧС по Свердловской области, по предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха. Есть угроза перехода огня на кровлю.
Сейчас на месте возгорания работают 46 спасателей и 14 единиц техники, принимаются меры к локализации огня. Отметим, что информации о пострадавших не поступало.
Как рассказали в МЧС по Свердловской области, по предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха. Есть угроза перехода огня на кровлю.
Сейчас на месте возгорания работают 46 спасателей и 14 единиц техники, принимаются меры к локализации огня. Отметим, что информации о пострадавших не поступало.
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