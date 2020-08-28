Власти планируют ликвидировать уличные детские батуты в Екатеринбурге

15.52 Суббота, 29 августа 2020
Общество
Фото: itsmycity.ru
Горадминистрация Екатеринбурга совместно с правительством Свердловской области планируют ликвидировать все детские батуты и торговые ларьки в центре уральской столицы.

Чиновники вместе с сотрудниками полиции уже занялись патрулированием центральных улиц для выявления нарушителей. Как рассказали в мэрии порталу 66.RU, большой проблемой в реализации плана является наличие у предпринимателей разрешения на использование земли, принадлежащей МУГИСО. Однако власти ищут любой повод, чтобы запретить владельцам ставить батуты на центральных улицах Екатеринбурге.

К осени администрация планирует получить земли, где на данный момент стоят батуты и ларьки, в свое распоряжение. Отметим, по данному вопросу конкретных решений пока не принято.

Напомним, накануне детский батут закрыл фасад Екатеринбургского музея изобразительных искусств. После открытого возмущения ситуацией директора музея Никиты Корытина, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал решить проблему.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
Благотворители подарили больницам Екатеринбурга 30 новых машин скорой помощи
28 августа 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уникальный кварцевый карьер на Урале затопили из-за банкротства госпредприятия

За несколько лет от ФГУП «Центрально-Уральское» осталась лишь лицензия на добычу недр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:54 Под Невьянском произошло смертельное ДТП
16:37 Медики «Уралвагонзавода» не получили «путинские» выплаты
15:52 Власти планируют ликвидировать уличные детские батуты в Екатеринбурге
15:18 Более 30 спасателей тушили пожар в Лицее №128 в Екатеринбурге
14:56 В Свердловской области ищут 71-летнюю пенсионерку
14:15 в Екатеринбург прибудут еще 11 рейсов с застрявшими за границей туристами
13:56 Жители «Путинграда» жалуются на гул исходящий с НТМК
13:17 Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет
12:49 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
12:41 Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад
12:41 В России выявили еще 4 941 случай Covid-19
12:07 В Екатеринбурге на территории детского сада разгорелся пожар
11:33 Отец Сергий заявил, что на Среднеуральский монастырь идет «десант СМИ»
11:00 В Екатеринбурге может находиться подросток из Тюменской области
10:07 Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
21:16 22,4 километра трасс отремонтировали в Свердловской области
20:38 За сутки на COVID-19 обследовали свыше 10 тысяч свердловчан
20:33 Пропавший в Екатеринбурге пенсионер найден живым
19:57 Чемпионат Европы по самбо пройдёт в Екатеринбурге в ноябре
19:03 В Ревде ограничат продажу алкоголя
18:54 Совет ветеранов ГУ МВД по Свердловской области начал сотрудничество с удмуртскими коллегами
18:04 Роскомнадзор потребовал закрыть канал православного активиста Всеволода Могучева
17:49 В свердловской деревне сгорел частный жилой дом
17:29 В музее автотехники в Верхней Пышме откроют аттракционы для посетителей
17:21 В Свердловской области с 1 сентября открываются детсады
16:49 В Екатеринбурге пропал без вести 77-летний пенсионер
Все новости Свердловской области
12:54 Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
10:44 В Хабаровске прошел 50-й митинг в поддержку Фургала
15:13 В США задержан россиянин по обвинению в мошенничестве
15:09 Лукашенко заявил, что в Белоруссии «эта вакханалия» заканчивается
15:03 Детей в России пока не будут прививать от коронавирусной инфекции
14:58 Россия вышлет одного из старших дипломатов норвежского посольства
14:52 Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме
14:47 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отставке
14:44 Собянин считает, что коронавирус удастся победить через полгода
13:23 Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
12:40 Владимир Зеленский отреагировал на обстрел автобуса оппозиции под Харьковом
11:44 В Забайкалье возбудили уголовное дело против прикурившего от свечи в храме подростка
11:28 Лидер «Справедливой России» Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд
11:21 Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
11:13 Премьер Японии Синдзо Абэ собирается уйти в отставку по состоянию здоровья
10:55 Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок
10:43 Глава МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией
10:34 Американские военные сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски
16:49 Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию для участия в парламентских выборах
16:47 Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Лукашенко
15:49 Китайские ученые пришли к выводу о смертельной опасности дневного сна
15:40 Лукашенко заявил, что против страны началась дипломатическая бойня
15:31 Немецкие врачи отказались комментировать слухи об отравлении Навального «Новичком»
14:25 Состояние Илона Маска превысило отметку в 100 миллиардов долларов
14:23 Путин даст большое интервью по актуальным темам
13:58 Информация о 55 тысячах банковских карт россиян попала в открытый доступ
Все новости России и мира
16:54 Под Невьянском произошло смертельное ДТП
16:37 Медики «Уралвагонзавода» не получили «путинские» выплаты
15:52 Власти планируют ликвидировать уличные детские батуты в Екатеринбурге
15:18 Более 30 спасателей тушили пожар в Лицее №128 в Екатеринбурге
14:56 В Свердловской области ищут 71-летнюю пенсионерку
14:15 в Екатеринбург прибудут еще 11 рейсов с застрявшими за границей туристами
13:56 Жители «Путинграда» жалуются на гул исходящий с НТМК
13:17 Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет
12:49 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
12:41 Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад
12:41 В России выявили еще 4 941 случай Covid-19
12:07 В Екатеринбурге на территории детского сада разгорелся пожар
11:33 Отец Сергий заявил, что на Среднеуральский монастырь идет «десант СМИ»
11:00 В Екатеринбурге может находиться подросток из Тюменской области
10:07 Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
21:16 22,4 километра трасс отремонтировали в Свердловской области
20:38 За сутки на COVID-19 обследовали свыше 10 тысяч свердловчан
20:33 Пропавший в Екатеринбурге пенсионер найден живым
19:57 Чемпионат Европы по самбо пройдёт в Екатеринбурге в ноябре
19:03 В Ревде ограничат продажу алкоголя
18:54 Совет ветеранов ГУ МВД по Свердловской области начал сотрудничество с удмуртскими коллегами
18:04 Роскомнадзор потребовал закрыть канал православного активиста Всеволода Могучева
17:49 В свердловской деревне сгорел частный жилой дом
17:34 Работа нового пермского фонтана в режиме праздничных представлений начнется раньше
17:29 В музее автотехники в Верхней Пышме откроют аттракционы для посетителей
17:28 Первая партия доз вакцины от гриппа начала поступать в медицинские учреждения Прикамья
Все новости
12:49 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
12:38 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
11:33 Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
22:26 Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
16:52 В Нижнем Тагиле изъяли партию спирта, реализуемого под видом антисептика
13:09 Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,8%
12:40 В Свердловской области выявили ещё 119 случаев коронавируса
16:18 Свердловские полицейские, осужденные за пытки после оговора подростка, вышли из изолятора
12:41 В Свердловской области подтвердили ещё 122 случая коронавируса
12:53 На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
Реклама
12:49 На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
17:42 В Екатеринбурге обновили остановку «Инженера Алиева»
Все новости