Власти планируют ликвидировать уличные детские батуты в Екатеринбурге
Общество
Фото: itsmycity.ru
Горадминистрация Екатеринбурга совместно с правительством Свердловской области планируют ликвидировать все детские батуты и торговые ларьки в центре уральской столицы.
Чиновники вместе с сотрудниками полиции уже занялись патрулированием центральных улиц для выявления нарушителей. Как рассказали в мэрии порталу 66.RU, большой проблемой в реализации плана является наличие у предпринимателей разрешения на использование земли, принадлежащей МУГИСО. Однако власти ищут любой повод, чтобы запретить владельцам ставить батуты на центральных улицах Екатеринбурге.
К осени администрация планирует получить земли, где на данный момент стоят батуты и ларьки, в свое распоряжение. Отметим, по данному вопросу конкретных решений пока не принято.
Напомним, накануне детский батут закрыл фасад Екатеринбургского музея изобразительных искусств. После открытого возмущения ситуацией директора музея Никиты Корытина, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал решить проблему.
Чиновники вместе с сотрудниками полиции уже занялись патрулированием центральных улиц для выявления нарушителей. Как рассказали в мэрии порталу 66.RU, большой проблемой в реализации плана является наличие у предпринимателей разрешения на использование земли, принадлежащей МУГИСО. Однако власти ищут любой повод, чтобы запретить владельцам ставить батуты на центральных улицах Екатеринбурге.
К осени администрация планирует получить земли, где на данный момент стоят батуты и ларьки, в свое распоряжение. Отметим, по данному вопросу конкретных решений пока не принято.
Напомним, накануне детский батут закрыл фасад Екатеринбургского музея изобразительных искусств. После открытого возмущения ситуацией директора музея Никиты Корытина, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал решить проблему.