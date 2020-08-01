На нескольких улицах Первоуральска введут одностороннее движение

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

На трех улицах Первоуральска введут одностороннее движение. Сегодня изменения начнут действовать на участке улицы Строителей (от Ульяны Громовой до Краснодонцев), а завтра – на улицах Краснодонцев и Чекистов.По улице Строителей теперь можно проехать только в сторону проспекта Ильича. По улице Краснодонцев возможно будет выехать только на улицу Вайнера, а в случае проезда по улице Чекистов водителям предлагается ехать в сторону улицы Ленина, начиная от перекрестка улиц Чекистов – Данилова.«Сделать движение односторонним решили, так как здесь сразу несколько крупных образовательных учреждений и раньше возникали трудности при высадке детей из машин около школ. Чтобы не возникло неудобств при выезде с одностороннего участка Строителей, было решено изменить схему движения и на прилегающих улицах», – объяснил замглавы по ЖКХ Денис Поляков.Для помощи водителям на указанных улицах в ближайшие дни будут работать сотрудники ГИБДД.