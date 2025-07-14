Главе СК доложат о ситуации с отравлением сотрудников «Баден-Бадена» в Екатеринбурге

– говорится в сообщении информационного центре СКР.

«Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах»,