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Главе СК доложат о ситуации с отравлением сотрудников «Баден-Бадена» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председателю СК предоставят доклад по уголовному делу, возбуждённому после отравления сотрудников банного комплекса «Баден-Баден» в Екатеринбурге.
Его потребовал глава ведомства.
Напомним, по данным областного Минздрава, парами хлора отравился 31 человек. Свердловским СК было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ – «нарушение требований охраны труда».
Его потребовал глава ведомства.
«Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах»,
– говорится в сообщении информационного центре СКР.
Напомним, по данным областного Минздрава, парами хлора отравился 31 человек. Свердловским СК было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ – «нарушение требований охраны труда».
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СК возбудил уголовное дело после массового отравления среди сотрудников «Баден-Бандена» в Екатеринбурге
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14 июля 2025