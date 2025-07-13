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СК возбудил уголовное дело после массового отравления среди сотрудников «Баден-Бандена» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После массового отравления среди сотрудников банного комплекса «Баден-Баден» Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Проводится расследование. Свою проверку также проводит прокуратура – ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан и соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ранее сообщалось, что 26 сотрудников банного комплекса обратились к врачам с жалобами на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. По предварительным данным, отравление вызвали пары хлора, который использовали в качестве обеззараживающего средства.
«Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург по признакам преступления, предусмотренного статьёй 143 УК РФ – "нарушение требований охраны труда"»,
– говорится в сообщении областного СКР.
Проводится расследование. Свою проверку также проводит прокуратура – ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан и соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ранее сообщалось, что 26 сотрудников банного комплекса обратились к врачам с жалобами на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. По предварительным данным, отравление вызвали пары хлора, который использовали в качестве обеззараживающего средства.
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