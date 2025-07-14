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Количество пострадавших от отравления хлором в «Баден-Бадене» увеличилось до 31
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском Минздраве сообщают, что количество пострадавших от отравления хлором в банном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге выросло до 31 человека.
Есть ли среди пострадавших гости банного комплекса, не уточняется. Ранее сообщалось, что симптомы отравления появились только у сотрудников.
Напомним, что в связи с массовым отравлением было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ – «нарушение требований охраны труда».
«В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы. Состояние 13 человек медики оценивают как лёгкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести. Ещё 12 человек находятся на амбулаторном лечении»,
– говорится в сообщении ведомства.
Есть ли среди пострадавших гости банного комплекса, не уточняется. Ранее сообщалось, что симптомы отравления появились только у сотрудников.
Напомним, что в связи с массовым отравлением было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ – «нарушение требований охраны труда».
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СК возбудил уголовное дело после массового отравления среди сотрудников «Баден-Бандена» в Екатеринбурге
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14 июля 2025