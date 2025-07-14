Количество пострадавших от отравления хлором в «Баден-Бадене» увеличилось до 31

«В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы. Состояние 13 человек медики оценивают как лёгкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести. Ещё 12 человек находятся на амбулаторном лечении»,