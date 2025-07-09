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26 сотрудников банного комплекса «Баден-Баден» отравились в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
26 сотрудников банного комплекса «Баден-Баден» отравились в Екатеринбурге, трёх из них госпитализировали, сообщили в Минздраве Свердловской области.
Инцидент случился сегодня утром в комплексе на улице Зимней на Уктусе — сотрудники терм «Баден-Баден» обратились к врачам с жалобами на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Предварительно, причиной этих симптомов является отравление хлором.
Роспотребнадзор организовал отбор проб воды и воздуха в комплексе, также о начале своей проверки заявила прокуратура.
В Baden Family заявили, что сегодня утром в одном из помещений растеклось обеззараживающее вещество, последствия утечки уже ликвидировали. Из посетителей бань никто не пострадал, их своевременно оповестили о том, что необходимо покинуть комплекс.
Инцидент случился сегодня утром в комплексе на улице Зимней на Уктусе — сотрудники терм «Баден-Баден» обратились к врачам с жалобами на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. Предварительно, причиной этих симптомов является отравление хлором.
Роспотребнадзор организовал отбор проб воды и воздуха в комплексе, также о начале своей проверки заявила прокуратура.
В Baden Family заявили, что сегодня утром в одном из помещений растеклось обеззараживающее вещество, последствия утечки уже ликвидировали. Из посетителей бань никто не пострадал, их своевременно оповестили о том, что необходимо покинуть комплекс.
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