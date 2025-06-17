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Об обстоятельствах взрыва газа в Серове доложат главе СК
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился о том, чтобы ему предоставили доклад о взрыве бытового газа в Серове, который повлёк обрушение части дома.
Напомним, в результате происшествия пострадало пять человек, в том числе ребёнок. По факту ЧП свердловским СК было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Напомним, в результате происшествия пострадало пять человек, в том числе ребёнок. По факту ЧП свердловским СК было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
«Председатель СК дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
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