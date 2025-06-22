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СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме Серова
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в многоквартирном доме в Серове. Напомним, что сегодня утром в одной из квартир на пятом этаже дома по улице Зелёной произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек, включая ребёнка.
Как сообщает СК региона, уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств.
По данным прокуратуры Свердловской области, по первоначальной версии, взрыв произошёл после того, как хозяин квартиры попытался вскипятить воду, включив газовую конфорку.
Как сообщает СК региона, уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств.
По данным прокуратуры Свердловской области, по первоначальной версии, взрыв произошёл после того, как хозяин квартиры попытался вскипятить воду, включив газовую конфорку.
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