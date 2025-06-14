В Серове произошёл взрыв газа в жилом доме: эвакуированы 240 человек, пострадали пятеро

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, 22 июня, в Серове на улице Зелёной, 7а, произошёл взрыв газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.По предварительным данным, возгорания не последовало, однако повреждены квартира и чердачное перекрытие. Из дома эвакуированы 240 человек, включая 72 ребёнка. Пострадали пять человек, в том числе один ребёнок — их передали бригадам скорой помощи.Для временного размещения эвакуированных развернуты два пункта: в школе №14 на улице Зелёной, 14 (вместимость — 600 человек), а также в пункте на улице Автодорожной, 35 (вместимость — 192 человека). Жильцов первого подъезда разместили в гостинице «Надежденский» на улице Льва Толстого, 18.Дом отключён от газо- и электроснабжения. Спасатели продолжают разбор строительных конструкций. В ликвидации последствий участвуют 69 человек и 25 единиц техники.