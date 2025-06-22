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Новые подробности о взрыве в Серове: один пострадавший с 63% ожогов, повреждена 21 квартира
Фото: телеграм-канал Денис Паслер
В Серове продолжается ликвидация последствий утреннего взрыва газовоздушной смеси, который произошёл в жилом доме. По данным, озвученным главой региона Денисом Паслером в его телеграм-канале, в результате происшествия пострадала 21 квартира, один человек получил тяжёлые ожоги, ещё четверо — лёгкие травмы.
Введён режим ЧС муниципального характера. Всего на месте задействованы 69 специалистов, включая сотрудников экстренных служб, газоснабжающей организации, управляющей компании и администрации.
Пострадали пять человек. У одного мужчины ожоги повредили 63% поверхности тела. Он эвакуирован санитарной авиацией в Екатеринбург, в ожоговое отделение 40-й городской больницы. Остальные пострадавшие получили ушибы и ссадины, у одного — подозрение на черепно-мозговую травму. Все отпущены домой.
У здания нарушены конструкции чердака, в одном из подъездов отключены газ и электричество. Всего эвакуированы 32 жителя — все обитатели первого подъезда и одна семья из второго. Людям помогли забрать документы и деньги, входы в квартиры опечатаны, охрану обеспечивает полиция. В гостиничном комплексе «Надеждинский» развёрнут пункт временного размещения, туда уже обратились восемь человек. Им обеспечат бесплатное питание и проживание.
Жалоб на запах газа или неисправность вытяжки до инцидента не поступало. Последняя проверка инженерных систем проводилась в феврале и мае 2025 года. Министерство строительства направило специалистов из Екатеринбурга — они оценят состояние дома, первые итоги станут известны 23 июня.
По итогам штаба врио губернатора поручил собрать информацию о жильцах пострадавших квартир для выплаты материальной помощи, а также оперативно заменить выбитые окна в соседних домах. Если жители согласятся, новые стёкла должны быть установлены в течение двух суток. Также рассматривается возможность компенсаций для приобретения нового жилья, если здание признают непригодным.
Напомним, сегодня в 9.24 на улице Зелёной, 7а произошёл взрыв газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.
Введён режим ЧС муниципального характера. Всего на месте задействованы 69 специалистов, включая сотрудников экстренных служб, газоснабжающей организации, управляющей компании и администрации.
Пострадали пять человек. У одного мужчины ожоги повредили 63% поверхности тела. Он эвакуирован санитарной авиацией в Екатеринбург, в ожоговое отделение 40-й городской больницы. Остальные пострадавшие получили ушибы и ссадины, у одного — подозрение на черепно-мозговую травму. Все отпущены домой.
У здания нарушены конструкции чердака, в одном из подъездов отключены газ и электричество. Всего эвакуированы 32 жителя — все обитатели первого подъезда и одна семья из второго. Людям помогли забрать документы и деньги, входы в квартиры опечатаны, охрану обеспечивает полиция. В гостиничном комплексе «Надеждинский» развёрнут пункт временного размещения, туда уже обратились восемь человек. Им обеспечат бесплатное питание и проживание.
Жалоб на запах газа или неисправность вытяжки до инцидента не поступало. Последняя проверка инженерных систем проводилась в феврале и мае 2025 года. Министерство строительства направило специалистов из Екатеринбурга — они оценят состояние дома, первые итоги станут известны 23 июня.
По итогам штаба врио губернатора поручил собрать информацию о жильцах пострадавших квартир для выплаты материальной помощи, а также оперативно заменить выбитые окна в соседних домах. Если жители согласятся, новые стёкла должны быть установлены в течение двух суток. Также рассматривается возможность компенсаций для приобретения нового жилья, если здание признают непригодным.
Напомним, сегодня в 9.24 на улице Зелёной, 7а произошёл взрыв газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.
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В Серове произошёл взрыв газа в жилом доме: эвакуированы 240 человек, пострадали пятеро
22 июня 2025
22 июня 2025