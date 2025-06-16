Бастрыкин затребовал доклад об инциденте и избиением мальчика в детском лагере под Алапаевском

сообщили в информационном центре СК.

«Глава ведомства затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах»,