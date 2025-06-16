Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин затребовал доклад об инциденте и избиением мальчика в детском лагере под Алапаевском
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Перед председателем СКР Александром Бастрыкином отчитываются о ходе уголовного дела, возбуждённого в связи с избиением ребёнка в детском лагере «Спутник» под Алапаевском другими детьми.
Также подчеркивается, что руководство лагеря не стало сообщать о случившемся родителей.
Ранее в СМИ, ссылаясь на слова родственников мальчика, сообщили, что о том, что ребёнка бьют в лагере, родные узнали от самого мальчика, попросившегося домой. В лагере при этом якобы объяснили нежелание ребёнка остаться там «адаптацией». Ребёнок же после такой «адаптации» оказался, со слов его родственников, в больнице с гематомами и сотрясением. Случившемся сразу же заинтересовались в прокуратуре.
Позже представители лагеря прокомментировали произошедшее, заявив, что они сами узнали о конфликте мальчиков не сразу, а уже после того, как дети помирились.
«Глава ведомства затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах»,
– сообщили в информационном центре СК.
Также подчеркивается, что руководство лагеря не стало сообщать о случившемся родителей.
Ранее в СМИ, ссылаясь на слова родственников мальчика, сообщили, что о том, что ребёнка бьют в лагере, родные узнали от самого мальчика, попросившегося домой. В лагере при этом якобы объяснили нежелание ребёнка остаться там «адаптацией». Ребёнок же после такой «адаптации» оказался, со слов его родственников, в больнице с гематомами и сотрясением. Случившемся сразу же заинтересовались в прокуратуре.
Позже представители лагеря прокомментировали произошедшее, заявив, что они сами узнали о конфликте мальчиков не сразу, а уже после того, как дети помирились.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию