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Свердловский облсуд признал законным приостановку работы пищеблока СУНЦ УрФУ
Фото: Юлия Кольтенберг
Свердловский областной суд признал решение приостановить работу пищеблока СУНЦ УрФУ на 40 суток законным.
Как рассказали в телеграм-канале областного суда, к ним с жалобной на постановление обратился представитель ООО «Общественное питание», просивший прекратить производство по делу, но ему отказали.
Подчеркивается, что СУНЦ УрФУ 13 марта, после инцидента с отравлением, в одностороннем порядке расторг договор с «Общественным питанием».
Напомним, Роспотребнадзор инициировал групповой иск к комбинату питания. Присоединиться к иску можно до 1 июня.
Как рассказали в телеграм-канале областного суда, к ним с жалобной на постановление обратился представитель ООО «Общественное питание», просивший прекратить производство по делу, но ему отказали.
«Суд, проверив материалы дела и доводы жалобы, оставил постановление Кировского районного суда Екатеринбурга без изменения»,
– сообщили в облсуде.
Подчеркивается, что СУНЦ УрФУ 13 марта, после инцидента с отравлением, в одностороннем порядке расторг договор с «Общественным питанием».
Напомним, Роспотребнадзор инициировал групповой иск к комбинату питания. Присоединиться к иску можно до 1 июня.
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