Работу пищеблока при СУНЦ УрФУ приостановили на 40 суток

Фото: ГУФССП по Свердловской области

– рассказали приставы.

«Все выявленные нарушения создают угрозу распространения заболеваний, в том числе заражения сальмонеллой и бактериями кишечной палочки, которые обнаружены в готовой продукции, на инвентаре»,