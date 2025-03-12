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Работу пищеблока при СУНЦ УрФУ приостановили на 40 суток
Фото: ГУФССП по Свердловской области
После инцидента с отравлением учащихся СУНЦ УрФУ по решению суда работу пищеблока при лицее приостановили на 40 суток.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, региональное управление Роспотребнадзора выявило в работе предприятия нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Так, например, никто не контролировал температуру, при которой хранились продукты. Помимо этого, кухонный инвентарь использовался не в соответствии с маркировкой, на деревянном инвентаре нашли дефекты, которые не позволяют тщательно его очищать. Также были зафиксировано, что суточную пробу отбирались не от каждой партии. Сообщается, что в пищеблоке были проблемы с поддержанием чистоты.
Претензии появились и к мясу. Для готовки использовалось мясо глубокой заморозки, что не также не соответствует нормам.
Напомним, вследствие отправления были госпитализированы 32 человека, в числе которых лишь один взрослый. Остальные – дети.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, региональное управление Роспотребнадзора выявило в работе предприятия нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Фото: ГУФССП по Свердловской области
Так, например, никто не контролировал температуру, при которой хранились продукты. Помимо этого, кухонный инвентарь использовался не в соответствии с маркировкой, на деревянном инвентаре нашли дефекты, которые не позволяют тщательно его очищать. Также были зафиксировано, что суточную пробу отбирались не от каждой партии. Сообщается, что в пищеблоке были проблемы с поддержанием чистоты.
Претензии появились и к мясу. Для готовки использовалось мясо глубокой заморозки, что не также не соответствует нормам.
«Все выявленные нарушения создают угрозу распространения заболеваний, в том числе заражения сальмонеллой и бактериями кишечной палочки, которые обнаружены в готовой продукции, на инвентаре»,
– рассказали приставы.
Напомним, вследствие отправления были госпитализированы 32 человека, в числе которых лишь один взрослый. Остальные – дети.
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