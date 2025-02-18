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СМИ сообщают о проверке СК после смерти футболистов из Верхней Пышмы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После смерти двух спортсменов из футбольного клуба Верхней Пышмы СК организовал проверку. «КП-Екатеринбург» пишет, что о проверке сообщил руководитель следственного отдела в Верхней Пышме Константин Бисинбаев.
В Следственном комитете смерть футболистов ещё не комментировали.
Издание также заявляет, что футболисты якобы могли отравиться неизвестным веществом. О неизвестном веществе также сообщает телеграм-канал Mash. Shot, ссылаясь на экспертов, утверждает, что в смерти спортсменов могли быть виноваты энергетики.
Однако все эти сведения, на текущий момент, остаётся на уровне слухов. Официально эти версии ещё нигде не комментировали. Ura.ru пишет, что в СК отказались говорить что-либо по этому поводу.
Результаты экспертизы, которая должна будет определить причину смерти, станут известны лишь через месяц.
Ранее в СМИ появилась информация, что оба футболиста умерли после тренировки во сне.
В Следственном комитете смерть футболистов ещё не комментировали.
Издание также заявляет, что футболисты якобы могли отравиться неизвестным веществом. О неизвестном веществе также сообщает телеграм-канал Mash. Shot, ссылаясь на экспертов, утверждает, что в смерти спортсменов могли быть виноваты энергетики.
Однако все эти сведения, на текущий момент, остаётся на уровне слухов. Официально эти версии ещё нигде не комментировали. Ura.ru пишет, что в СК отказались говорить что-либо по этому поводу.
Результаты экспертизы, которая должна будет определить причину смерти, станут известны лишь через месяц.
Ранее в СМИ появилась информация, что оба футболиста умерли после тренировки во сне.
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