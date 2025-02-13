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Двое футболистов из Верхней Пышмы неожиданно умерли во сне после тренировки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме неожиданно умерли двое футболистов, игравших в одной команде. Об этом сообщают местные СМИ.
Оба умерли во сне. Одному было 32 года, а другому – 33. На здоровье они не жаловались.
Е1.ru пишет, что 32-летний спортсмен пришёл домой после тренировки и лёг спать, а утром уже не проснулся. То же самое произошло с его 33-летним товарищем. По данным издания, речь идёт об остановке сердца. «КП-Екатеринбург» также пишет о сердечной недостаточности у спортсменов. Родные считают, что футболисты могли перегрузиться на тренировках.
Точную причину смерти должна будет установить экспертиза.
В футбольном клубе, где играли спортсмены, объявили сбор средств для помощи родным.
Оба умерли во сне. Одному было 32 года, а другому – 33. На здоровье они не жаловались.
Е1.ru пишет, что 32-летний спортсмен пришёл домой после тренировки и лёг спать, а утром уже не проснулся. То же самое произошло с его 33-летним товарищем. По данным издания, речь идёт об остановке сердца. «КП-Екатеринбург» также пишет о сердечной недостаточности у спортсменов. Родные считают, что футболисты могли перегрузиться на тренировках.
Точную причину смерти должна будет установить экспертиза.
В футбольном клубе, где играли спортсмены, объявили сбор средств для помощи родным.
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