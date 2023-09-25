Пьяный водитель отправил жительницу Каменска-Уральского в реанимацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня утром, 2 октября, в Каменске-Уральском женщина получила серьёзные травмы из-за пьяного водителя, который не справился с управлением и выехал на тротуар. С места происшествия виновник ДТП предпочёл скрыться.Долго прятаться водителю автомобиля «Лада XRAY» не удалось. Машину и его самого нашли во дворе одного из жилых домов и задержали сотрудники ДПС. Выяснилось, что мужчина 1968 года рождения в момент ДТП находился за рулём автомобиля в нетрезвом состоянии. Кроме того, он не был пристёгнут ремнём безопасности, за что на него составили отдельный протокол. Ещё один протокол был составлен за повреждение дорожных ограждений. Ну, а за оставление места ДТП и нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, простыми штрафами этот человек точно не отделается. Нарушителю грозит конфискация автомобиля и уголовное дело.Сегодняшнее происшествие в Каменске-Уральском имело место на перекрёстке улиц Калинина и Шестакова ранним утром. Примерно в половине восьмого утра «Лада» при проезде перекрёстка выехала с проезжей части на тротуар, где наехала на прохожую. Женщина 1977 года рождения была госпитализирована и сейчас находится в реанимационном отделении местной городской больницы, — сообщает ВК-сообщество «Подслушано Каменск-Уральский».