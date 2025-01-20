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Из-за атаки беспилотников в западных регионах России в Екатеринбурге задержали рейсы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Атаки беспилотников в западных регионах России привела к задержке вылетов из екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Сегодня ночью и ранним утром из-за атаки БПЛА аэропорты Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова были вынуждены временно приостановить приём и отправку самолётов.
В результате рейсы, направляющиеся из уральской столицы, оказались задержаны на время до трёх часов.
Напомним, в прошлый раз в Екатеринбурге задержался борт, следовавший в сторону Казани.
Сегодня ночью и ранним утром из-за атаки БПЛА аэропорты Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова были вынуждены временно приостановить приём и отправку самолётов.
Скрин: онлайн-табло Кольцово
В результате рейсы, направляющиеся из уральской столицы, оказались задержаны на время до трёх часов.
Напомним, в прошлый раз в Екатеринбурге задержался борт, следовавший в сторону Казани.
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Из-за БПЛА в Казани в Екатеринбурге задержался самолёт
20 января 2025
20 января 2025