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Из-за БПЛА в Казани в Екатеринбурге задержался самолёт
Фото: Юлия Кольтенберг
Сегодня, 20 января, в 08.30 из Екатеринбурга в сторону Казани должен был вылететь борт авиакомпании Red Wings, но самолет задержали. По данным онлайн-табло, вылет перенесли на 12.30.
Перед этим Росавиация сообщала о введении временных ограничений на работу казанского аэропорта.
Также местная мэрия со ссылкой на МЧС предупреждала об атаке БПЛА.
Перед этим Росавиация сообщала о введении временных ограничений на работу казанского аэропорта.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы»,
– написал пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
Также местная мэрия со ссылкой на МЧС предупреждала об атаке БПЛА.
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