Возрастное ограничение 18+
На трассе Пермь – Екатеринбург движение пущено в реверсивном режиме
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
На автодороге между Пермью и Екатеринбургом, которую сегодня полностью перекрывали из-за серьёзного ДТП, восстановлено движение в обе стороны. Но пущено оно пока в реверсивном движении.
О возобновлении движения, как ранее — о перекрытии дорог, — сообщил «Уралуправтодор». Сначала, в два часа дня, было открыто движение только в сторону Екатеринбурга. А примерно через полтора часа трафик в обе стороны был запущен в реверсивном режиме (то есть, по одной полосе поочередно начали пропускать машины, следующие в противоположном направлении). Те из автомобилистов, кто не хочет дожидаться своей очереди, могут поехать в объезд, через посёлок Арти, например (как это изначально советовали дорожники).
Напомним, проблема с движением машин по автодороге Р-242 между Пермью и Екатеринбургом возникла сегодня после того, как длиннющая фура на 231 километре обрушила опору, которая и перегородила обе полосы. Сама фура тоже стала препятствием, загородив одну из полос.
О возобновлении движения, как ранее — о перекрытии дорог, — сообщил «Уралуправтодор». Сначала, в два часа дня, было открыто движение только в сторону Екатеринбурга. А примерно через полтора часа трафик в обе стороны был запущен в реверсивном режиме (то есть, по одной полосе поочередно начали пропускать машины, следующие в противоположном направлении). Те из автомобилистов, кто не хочет дожидаться своей очереди, могут поехать в объезд, через посёлок Арти, например (как это изначально советовали дорожники).
Напомним, проблема с движением машин по автодороге Р-242 между Пермью и Екатеринбургом возникла сегодня после того, как длиннющая фура на 231 километре обрушила опору, которая и перегородила обе полосы. Сама фура тоже стала препятствием, загородив одну из полос.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Автобус очень неудачно «поскользнулся» на ЕКАД
04 января 2025
04 января 2025