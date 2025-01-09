Попавший в ДТП грузовик на трассе Пермь – Екатеринбург полностью перекрыл дорогу





– сообщил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «По предварительной информации, водитель грузовой автомашины марки Dongfeng потерял управление и совершил наезд на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал»,

Иллюстрация: Уралуправтодор

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На 231-м километре трассы Пермь – Екатеринбурге, в районе села Кленовское в Нижнесергинском районе, проезжую часть полностью перекрыла упавшая П-образная опора. Её снёс водитель грузовика.Известно, что опора находится под напряжением.К месту происшествия уже выдвинулись специалисты по обесточиванию и тяжелая техника, которая будет убирать опору с дороги. До тех пор в Уралуправтодоре советуют объезжать место ДТП через посёлок Арти, со съездами возле посёлки Ачит и Дружинино.