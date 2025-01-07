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В Екатеринбурге ещё один ребёнок пропал на Эльмаше
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
6 января, в Екатеринбурге на Эльмаше пропал 12-летний мальчик, Бабушкин Данил. На момент исчезновения он был одет в спортивные штаны серого цвета, куртку красно-синего цвета с надписью «Russia», черно-белые кроссовки с логотипом «Адидас» и черную шапку. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Приметы пропавшего: рост 130 см, худощавое телосложение, русые волосы и зелёные глаза. Розыском мальчика занимается ОП №14 УМВД России по Екатеринбургу. В случае, если кто-либо располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться на горячую линию отряда «Прорыв» по номеру 89000440220.
Также можно сообщить информацию по телефону (343)356-42-14 или по номерам экстренных служб 112 и 102.
Напомним, что сегодня сообщили о пропаже 11-летнего Андрея Ефремова, который пропал 5 января на Эльмаше.
Приметы пропавшего: рост 130 см, худощавое телосложение, русые волосы и зелёные глаза. Розыском мальчика занимается ОП №14 УМВД России по Екатеринбургу. В случае, если кто-либо располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться на горячую линию отряда «Прорыв» по номеру 89000440220.
Также можно сообщить информацию по телефону (343)356-42-14 или по номерам экстренных служб 112 и 102.
Напомним, что сегодня сообщили о пропаже 11-летнего Андрея Ефремова, который пропал 5 января на Эльмаше.
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