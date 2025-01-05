В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика, пропавшего на Эльмаше два дня назад

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Полиция Екатеринбурга разыскивает 11-летнего Андрея Ефремова, который пропал 5 января. По данным правоохранителей, мальчик ушёл гулять около 15:00 в Орджоникидзевском районе и до сих пор не вернулся домой.Приметы Андрея: рост 135 см, серые глаза, русые волосы. На момент исчезновения он был одет в чёрную куртку с белыми надписями на груди, чёрную толстовку с капюшоном и тёмно-синие штаны.Если вам известно что-либо о местонахождении мальчика, обратитесь в отдел полиции № 14 по телефону 356-42-14 или позвоните на номер 02.