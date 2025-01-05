Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика, пропавшего на Эльмаше два дня назад
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Полиция Екатеринбурга разыскивает 11-летнего Андрея Ефремова, который пропал 5 января. По данным правоохранителей, мальчик ушёл гулять около 15:00 в Орджоникидзевском районе и до сих пор не вернулся домой.
Приметы Андрея: рост 135 см, серые глаза, русые волосы. На момент исчезновения он был одет в чёрную куртку с белыми надписями на груди, чёрную толстовку с капюшоном и тёмно-синие штаны.
Если вам известно что-либо о местонахождении мальчика, обратитесь в отдел полиции № 14 по телефону 356-42-14 или позвоните на номер 02.
Приметы Андрея: рост 135 см, серые глаза, русые волосы. На момент исчезновения он был одет в чёрную куртку с белыми надписями на груди, чёрную толстовку с капюшоном и тёмно-синие штаны.
Если вам известно что-либо о местонахождении мальчика, обратитесь в отдел полиции № 14 по телефону 356-42-14 или позвоните на номер 02.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На территории стадиона «Калининец» травмировался ребёнок
31 декабря 2024
31 декабря 2024