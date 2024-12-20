В Нижнем Тагиле разыскивают троицу беглецов из исправительного центра

– объяснил Левченко.

«Осуждённые из исправительного центра ежедневно свободно, без конвоя выходят из него и отправляются на работу в различные организации, где они трудоустроены, а вечером возвращаются обратно. Также свободно, с разрешения администрации, они могут покидать территорию исправительного центра для посещения магазинов, медицинских учреждений или для свидания с родственниками»,