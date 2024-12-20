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В Нижнем Тагиле разыскивают троицу беглецов из исправительного центра
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле разыскивают троих осуждённых. Вчера вечером трое приговорённых к исправительным работам сбежали из исправительного центра при 12-й колонии.
По данным телеграм-канал Shot, осуждённые сняли с окна решётку и ушли восвояси. Сообщается, что их ищут более 20 сотрудников ГУФСИН.
Пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко подтвердил информацию, уточнив, что исправительные центры отличаются от исправительных колоний отсутствием постоянного надзора над осуждёнными. Там нет охраны или оперативников.
Он также добавил, что некоторым осуждённым, кто себя хорошо зарекомендовал, разрешают жить со своими семьями, то есть вне исправительного центра.
По данным телеграм-канал Shot, осуждённые сняли с окна решётку и ушли восвояси. Сообщается, что их ищут более 20 сотрудников ГУФСИН.
Пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко подтвердил информацию, уточнив, что исправительные центры отличаются от исправительных колоний отсутствием постоянного надзора над осуждёнными. Там нет охраны или оперативников.
«Осуждённые из исправительного центра ежедневно свободно, без конвоя выходят из него и отправляются на работу в различные организации, где они трудоустроены, а вечером возвращаются обратно. Также свободно, с разрешения администрации, они могут покидать территорию исправительного центра для посещения магазинов, медицинских учреждений или для свидания с родственниками»,
– объяснил Левченко.
Он также добавил, что некоторым осуждённым, кто себя хорошо зарекомендовал, разрешают жить со своими семьями, то есть вне исправительного центра.
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