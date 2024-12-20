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В Нижнем Тагиле разыскивают троицу беглецов из исправительного центра

12.56 Вторник, 24 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Нижнем Тагиле разыскивают троих осуждённых. Вчера вечером трое приговорённых к исправительным работам сбежали из исправительного центра при 12-й колонии.

По данным телеграм-канал Shot, осуждённые сняли с окна решётку и ушли восвояси. Сообщается, что их ищут более 20 сотрудников ГУФСИН.

Пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко подтвердил информацию, уточнив, что исправительные центры отличаются от исправительных колоний отсутствием постоянного надзора над осуждёнными. Там нет охраны или оперативников.

«Осуждённые из исправительного центра ежедневно свободно, без конвоя выходят из него и отправляются на работу в различные организации, где они трудоустроены, а вечером возвращаются обратно. Также свободно, с разрешения администрации, они могут покидать территорию исправительного центра для посещения магазинов, медицинских учреждений или для свидания с родственниками»,

– объяснил Левченко.


Он также добавил, что некоторым осуждённым, кто себя хорошо зарекомендовал, разрешают жить со своими семьями, то есть вне исправительного центра.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:56 Историю с неосуществлённой выплатой премии мэру Среднеуральска могли инициировать депутаты из «Единой России»
21:35 В Екатеринбурге в пожаре погибли люди
21:19 За почти часовую задержку оштрафована Свердловская пригородная компания
20:41 Эксперт «Авито Услуг» напомнил бизнесменам, как нужно прощаться с уходящим годом
20:09 Более трёх десятков пожаров произошло в Свердловской области за минувшее выходные
19:23 В Екатеринбурге «щелкунчиков» можно будет посмотреть не за безумные деньги
18:54 В Екатеринбургском зоопарке одним белым мишкой стало больше
17:40 Обвиняемого в убийстве семейной пары на Уралмаше отправят в СИЗО
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