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После побега осуждённых из исправительного центра в Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура проверит исправительный центр при 12-й колонии в Нижнем Тагиле, откуда сбежали трое осуждённых, приговорённых к принудительным работам.
По данным прокуратуры, беглецы покинули исправительный центр вчера в 22.24.
Напомним, ранее в ГУФСИН поясняли, что в исправительном центре нет охраны или оперативников, которые бы надзирали за осуждёнными, как это бывает в колониях.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку полноте мер по контролю и надзору за отбыванием наказания осуждёнными»,
– сообщили в ведомстве.
По данным прокуратуры, беглецы покинули исправительный центр вчера в 22.24.
Напомним, ранее в ГУФСИН поясняли, что в исправительном центре нет охраны или оперативников, которые бы надзирали за осуждёнными, как это бывает в колониях.
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