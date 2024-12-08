В выходные Свердловская область опять полыхала «активней», чем в будни

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Минувшие суббота и воскресенье опять выдались совсем не выходными днями для свердловских пожарных. По два десятка техногенных пожаров за сутки — это примерно вдвое больше, чем в будние дни на прошлой неделе.К сожалению, при более часто вспыхивающих объектах, и риски для людей повысились. Так, один из субботних пожаров закончился двойной гибелью. Этот, смертоносный пожар произошёл в Среднеуральске, в частном доме. Мог погибнуть и третий погорелец, но пожарные успели спасти его при помощи трехколенной лестницы. Как выяснилось уже после того, как огонь на 20 квадратных метрах был потушен, загорелся дом из-за аварийного режима работы электрооборудования.Самым крупным из субботних пожаров стал раскинувшееся на 42 «квадратах» горение частного дома в посёлке Гать. Чуть меньшую площадь успел охватить огонь в Екатеринбурге — там он успел раскинуться на 40 «квадратах» неэксплуатируемого здания.Не менее беспокойным выдалось для свердловских пожарных и воскресенье, 9 декабря. Из 21 пожара 16 произошло в жилом сектора, почти половина из них — из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (а ведь область ещё как следует даже не подморозило).Самый крупный из воскресных пожаров разгорелся в селе Касулино, где на улице Калинина огонь охватил и частный дом, и надворные постройки, раскинувшись в общей сложности на 150 квадратных метров. На такую крупную катастрофу выслали 15 человек, но на борьбу с пожаром всё равно ушло почти два с половиной часа.И ― увы! — в воскресенье, как и в субботу, не обошлось без погибших. Только смерть эти люди встретили в двух разных пожарах. Один из смертоносных пожаров произошёл в Асбесте на улице Уральской. Огонь на площади в 40 квадратных метров загасили за 45 минут, а труп нашли на пепелище частного дома во время разбора конструкций. Второго погибшего нашли в коллекторе теплотрассы в Екатеринбурге на улице Первомайской. Обстоятельства обеих смертей устанавливаются.