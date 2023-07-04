Водомат, из-за которого в Екатеринбурге погиб подросток, был подключен к сети незаконно

– отметили в пресс-службе «Россети Урал».

«Энергетики выражают соболезнования родным и близким детей, пострадавших в ходе инцидента, и призывают всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области к максимальному вниманию и соблюдению правил электробезопасности. Также важно сообщать специалистам энергокомпании о несанкционированных подключениях нестационарных объектов. Как правило, они проводятся с грубыми нарушениями и без согласования»,