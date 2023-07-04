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Водомат, из-за которого в Екатеринбурге погиб подросток, был подключен к сети незаконно
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вечером 3 июля подросток погиб от удара током. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Россети Урал», юноша получил удар током от линии электропередачи, к которой незаконной был подключен «Водоробот».
Напомним, что инцидент произошел на улице Советской, а именно возле дома, расположенного по улице Омская, 21. Подросток залез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил удар током. Впоследствии он скончался. Ему на помощь поспешил 15-летний товарищ, но тоже пострадал. Сейчас ему оказывается необходимая помощь в больнице.
По предварительной информации, подросток получил удар током от линии электропередачи, к которой вчера дней незаконно был подключен «Водоробот» от частных электроустановок, не принадлежащих «Россети Урал» – «Екатеринбург». Специалисты и представители правоохранительных органов определят, какие были допущены нарушения собственником установки по набору воды.
Напомним, что инцидент произошел на улице Советской, а именно возле дома, расположенного по улице Омская, 21. Подросток залез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил удар током. Впоследствии он скончался. Ему на помощь поспешил 15-летний товарищ, но тоже пострадал. Сейчас ему оказывается необходимая помощь в больнице.
По предварительной информации, подросток получил удар током от линии электропередачи, к которой вчера дней незаконно был подключен «Водоробот» от частных электроустановок, не принадлежащих «Россети Урал» – «Екатеринбург». Специалисты и представители правоохранительных органов определят, какие были допущены нарушения собственником установки по набору воды.
«Энергетики выражают соболезнования родным и близким детей, пострадавших в ходе инцидента, и призывают всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области к максимальному вниманию и соблюдению правил электробезопасности. Также важно сообщать специалистам энергокомпании о несанкционированных подключениях нестационарных объектов. Как правило, они проводятся с грубыми нарушениями и без согласования»,
– отметили в пресс-службе «Россети Урал».
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