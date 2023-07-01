Подросток погиб от удара током в Екатеринбурге





– рассказали в СКР. «Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, тело умершего юноши будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также в ходе расследования выполняются иные процессуальные действия, направленные, в том числе, на выяснение причин и условий, которые привели к случившейся трагедии»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 15-летний подросток залез на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током. Еще один юноша сейчас находится в больнице.Инцидент произошел 3 июля у дома на улице Советской. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что подросток залез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил поражение электрическим током. Впоследствии он скончался. В результате инцидента также пострадал ровесник юноши, сейчас ему оказывается необходимая помощь в больнице.В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что по данному факту следственным отделом по Кировскому районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).