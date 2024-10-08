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Неправильно подключившего водомат екатеринбургского электрика просят ограничить в свободе
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге идёт суд над екатеринбургским электриком, который подключил водомат, не установив при этом защитное заземление. В результате от удара током погиб несовершеннолетний ребёнок.
Процесс проходит в Кировском районном суде. Судят мужчину по статье о причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса). Согласно материалам дела, 3 июля 2023 года подсудимый по личной договоренности с директором одной коммерческой организации подключил к электросетям жилого дома на улице Омской торговый автомата для продажи питьевой воды. Необходимость снабдить водомат устройством защитного заземления были им при этом проигнорированы.
Профессиональная халатность привела к трагическим последствиям в тот же день. Местный мальчик 2007 года рождения играл во дворе в мяч. Когда мячик закатился за водомат, ребёнок попытался его достать, но в результате получил смертельный удар током.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, на прошедшем судебном заседании государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года и 6 месяцев и ещё на три года лишить его права работать с электрооборудованием. Удовлетворить ли эти требования судья решит после выступления в прениях адвоката обвиняемого.
Процесс проходит в Кировском районном суде. Судят мужчину по статье о причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса). Согласно материалам дела, 3 июля 2023 года подсудимый по личной договоренности с директором одной коммерческой организации подключил к электросетям жилого дома на улице Омской торговый автомата для продажи питьевой воды. Необходимость снабдить водомат устройством защитного заземления были им при этом проигнорированы.
Профессиональная халатность привела к трагическим последствиям в тот же день. Местный мальчик 2007 года рождения играл во дворе в мяч. Когда мячик закатился за водомат, ребёнок попытался его достать, но в результате получил смертельный удар током.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, на прошедшем судебном заседании государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года и 6 месяцев и ещё на три года лишить его права работать с электрооборудованием. Удовлетворить ли эти требования судья решит после выступления в прениях адвоката обвиняемого.
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