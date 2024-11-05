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После гибели девятилетнего мальчика в яме в Талице СК возбудил уголовное дело
Яма, в которой утонул мальчик. Фото: прокуратура Свердловской области
После смерти девятилетнего мальчика в Талице, утонувшего в затопленной яме, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статье 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В ближайшее время следователи намерены допросить представителей организации, отвечавшей за проводимые работы, во время которых была выкопана яма. Ответственному за раскопки может грозить до 5 лет лишения свободы, сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга
По данным начальника пресс-службе областного главка МВД Валериях Горелых, погибший мальчик воспитывался матерью и отчимом. У них остался ещё младший ребёнок – девочка. На учёте в ПДН семья не состоит. Родители за ненадлежащее воспитание детей не привлекались.
В ближайшее время следователи намерены допросить представителей организации, отвечавшей за проводимые работы, во время которых была выкопана яма. Ответственному за раскопки может грозить до 5 лет лишения свободы, сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга
По данным начальника пресс-службе областного главка МВД Валериях Горелых, погибший мальчик воспитывался матерью и отчимом. У них остался ещё младший ребёнок – девочка. На учёте в ПДН семья не состоит. Родители за ненадлежащее воспитание детей не привлекались.
«Выражаем искренние соболезнования семье, которую внезапно посетило горе, а также коллективу школы № 55, в которой обучался погибший малолетний. Смерть малыша не останется безнаказанной»,
– подчеркнул Горелых.
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