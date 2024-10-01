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В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки
Фото: Вечерние ведомости
SHOT сообщает, что в Нижнем Тагиле в ночь во вторник неизвестные устроили поджог квартиры 78-летней женщины. Пенсионерке удалось спастись, но при пожаре погибла её кошка.
По данным ресурса, женщина сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице, куда её доставили с сильными ожогами.
Сообщается, что женщина занималась волонтёрской деятельностью. Она плела маскировочные сети и собирала гуманитарную помощь, на которую, как заявляется, тратила почти всю свою пенсию.
По данным ресурса, женщина сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице, куда её доставили с сильными ожогами.
Сообщается, что женщина занималась волонтёрской деятельностью. Она плела маскировочные сети и собирала гуманитарную помощь, на которую, как заявляется, тратила почти всю свою пенсию.
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