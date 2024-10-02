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В уральской столице потушили пожар в Театре музкомедии
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге потушили пожар. Об этом сообщили в областном МЧС.
Как рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Свердловской области Егор Бухряков, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера ровно в 14.00. Всего в тушении участвовало 38 человек и 13 спецмашин.
Напомним, в связи с пожаром СК и прокуратура организовали проверки. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Как рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Свердловской области Егор Бухряков, информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера ровно в 14.00. Всего в тушении участвовало 38 человек и 13 спецмашин.
Напомним, в связи с пожаром СК и прокуратура организовали проверки. Ранее сообщалось об одном погибшем.
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В столице Урала загорелся Театр музкомедии
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